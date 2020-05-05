***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25/03/2020 tarihli özel durum açıklaması ile "Covid-19 salgını önlemleri kapsamında geçici süre ile merkez ofis çalışma saatlerinin 13:00-18:00 olarak düzenlenmesi" duyurulmuştu. Şirketimizin Güneş Elektrik Santrali müteahhitlik faaliyetlerinin hızlı bir şekilde artması sebebi ile merkez ofis çalışma saatleri 09:00-18:00 olarak değiştirilmiştir.Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda, gerek çalışanlarımızın ofise ulaşımlarında, gerek ofis içi faaliyetleri esnasında gerekli her türlü önlemler üst düzeyde alınmaya devam edecektir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842799BIST