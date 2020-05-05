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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.05.2020 18:38
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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 25/03/2020 tarihli özel durum açıklaması ile "Covid-19 salgını önlemleri kapsamında geçici süre ile merkez ofis çalışma saatlerinin 13:00-18:00 olarak düzenlenmesi" duyurulmuştu. Şirketimizin Güneş Elektrik Santrali müteahhitlik faaliyetlerinin hızlı bir şekilde artması sebebi ile  merkez ofis çalışma saatleri 09:00-18:00 olarak değiştirilmiştir.
Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda, gerek çalışanlarımızın ofise ulaşımlarında, gerek ofis içi faaliyetleri esnasında gerekli her türlü önlemler üst düzeyde alınmaya devam edecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842799


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