***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.06.2020 18:19
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka açılması ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli evraklar 11.06.2020 tarihi itibarıyla teslim edilerek ön izin başvurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850743
BIST
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -623,53
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
18:056,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0624
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8591
En Düşük
6,7686
18:057,7824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0736
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,8023
En Düşük
7,6811
18:05381,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,39
|Açılış
|: 381,10
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
383,40
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|5.253.749
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|3.101.168
|% 10,00
|
|DAGHL
|10,56
|3.196.332
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.753.698
|% 9,99
|
|ARDYZ
|32,36
|162.007.355
|% 9,99
|
|IZTAR
|5,97
|4.069.736
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,91
|201.911
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.784.507
|% -9,82
|
|ALYAG
|1,33
|4.406.779
|% -9,52
|
|SALIX
|10,25
|424.194
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% -0,37
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,12
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 4,20
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6131
|8,6563
|% 0,06
|
|Frank
|7,2622
|7,3060
|% 1,60
|
|Riyal
|1,8175
|1,8267
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-5,85
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,25
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.490
|7,20
|
|Tam
|2.536
|2.558
|7,50
|
|Yarım
|1.237
|1.249
|5,50
|
|Çeyrek
|619
|625
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,74
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,22
|38,22
|-3,51
|
Seans Raporu
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