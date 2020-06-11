***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNaturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka açılması ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli evraklar 11.06.2020 tarihi itibarıyla teslim edilerek ön izin başvurusunda bulunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850743BIST