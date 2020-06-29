***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Yurt Dışı Proje Geliştirme ve Müteahhitlik faaliyetleri kapsamında KURTEKS Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. ile, İtalya'da 50 MWp Güneş Elektrik Santrali proje geliştirilmesi ve kurulumu amacıyla anahtar teslim esaslı 45.000.000 Avro + KDV (346.113.000 TL+ KDV) toplam bedelli sözleşme imzalamıştır.Bahse konu sözleşme, Şirketimizin %100 Bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile KURTEKS Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. arasında imzalanmıştır.Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., proje geliştirme, müteahhitlik, elektrik satış anlaşması ve finansmanı da kapsayan faaliyetleri anahtar teslim esası ile yürütecektir.Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853347BIST