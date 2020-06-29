***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2020 19:05
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Yurt Dışı Proje Geliştirme ve Müteahhitlik faaliyetleri kapsamında KURTEKS Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. ile, İtalya'da 50 MWp Güneş Elektrik Santrali proje geliştirilmesi ve kurulumu amacıyla anahtar teslim esaslı 45.000.000 Avro + KDV (346.113.000 TL+ KDV) toplam bedelli sözleşme imzalamıştır.
Bahse konu sözleşme, Şirketimizin %100 Bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile KURTEKS Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. arasında imzalanmıştır.
Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., proje geliştirme, müteahhitlik, elektrik satış anlaşması ve finansmanı da kapsayan faaliyetleri anahtar teslim esası ile yürütecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853347
BIST
18:05115.843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.174,60
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
116.015
En Düşük
114.432
18:056,8563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,8650
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|Önceki Kapanış
|: 6,8690
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6,8577
En Düşük
6,8445
18:057,7094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0158
|Açılış
|: 7,7200
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|Önceki Kapanış
|: 7,6950
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7,7414
En Düşük
7,6775
18:05390,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 390,65
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|2.504.960
|% 10,00
|
|DGKLB
|2,75
|248.586.925
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|201.085.689
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.859.127
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.553.596
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.936.935
|% -9,88
|
|GLBMD
|4,82
|7.040.166
|% -7,31
|
|TSPOR
|7,59
|508.007.293
|% -6,99
|
|ORGE
|6,55
|137.021.216
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|242.823.779
|% -6,00
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|HALKB
|6,55
|1.001.231.427
|% 3,97
|
|ASELS
|32,06
|970.740.072
|% 1,97
|
|AKBNK
|6,11
|843.739.863
|% 3,74
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|641.279.695
|% 1,59
|
|TSKB
|1,30
|354.383.686
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,12
|834.427.112
|% 2,63
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4046
|8,4468
|% -0,33
|
|Frank
|7,1786
|7,2219
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|0,04
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.550
|9,40
|
|Tam
|2.603
|2.616
|9,60
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|4,70
|
|Çeyrek
|632
|641
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,87
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|41,78
|41,78
|0,85
|
Seans Raporu
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