***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.07.2020 22:59
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka açılması ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli evraklar 11.06.2020 tarihi itibarıyla teslim edilerek ön izin başvurusu yapılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulunun 02/07/2020 tarihli toplantısında Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş'nin esas sözleşme tadili onaylanmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854571
BIST
18:00115.748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.159,30
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0165
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
18:007,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0515
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
18:00392,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,08
|Açılış
|: 392,41
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|46.605.348
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.907.055
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 9,92
|
|BURCE
|10,53
|17.366.154
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,40
|27.316.134
|% -8,97
|
|KRDMB
|3,41
|70.817.123
|% -6,06
|
|CMENT
|25,00
|13.110.853
|% -5,94
|
|AKMGY
|36,14
|5.171.587
|% -5,39
|
|KRDMA
|4,80
|32.965.760
|% -4,76
|
|THYAO
|11,92
|1.085.659.718
|% -2,77
|
|GARAN
|8,22
|902.511.964
|% -1,67
|
|KARSN
|3,44
|862.787.334
|% 4,24
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|SKBNK
|1,60
|738.753.110
|% 6,67
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,04
|384.376.322
|% 1,96
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5403
|8,5832
|% 0,24
|
|Frank
|7,2388
|7,2824
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.778
|-0,21
|
|Altın Gr.
|391
|392
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.640
|6,00
|
|Tam
|2.612
|2.626
|4,90
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|2,40
|
|Çeyrek
|634
|643
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|-0,37
|
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