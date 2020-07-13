***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2020 19:51
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka açılması amacıyla başlatılan süreçte şirketimiz ve bağlı ortaklıklarına ait maddi duran varlıklarının güncel değer tespitlerinin yapılmasına 10.06.2020 tarihinde karar verilmiştir. Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin esas sözleşme tadil sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve Genel Kurul aşamalarında yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı yatırımcılarımızı korumak adına ertelenmiştir. Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin esas sözleşme tadili 09.07.2020 tarihinde yapılan genel kurulu ile kesinleşerek bugün itibariyle Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş ve ilan aşamasına gelmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859585
BIST
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
18:057,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,8184
En Düşük
7,7554
18:05397,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,93
|Açılış
|: 397,89
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|1.063.258.092
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|1.049.636.475
|% 2,05
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TRKCM
|4,55
|699.473.197
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|SKBNK
|1,65
|591.431.447
|% 7,14
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,38
|577.547.595
|% 3,93
|
|TSKB
|1,26
|285.867.213
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5969
|8,6400
|% -0,44
|
|Frank
|7,2617
|7,3054
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|2,54
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.605
|0,30
|
|Tam
|2.662
|2.673
|0,30
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|0,10
|
|Çeyrek
|646
|655
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|0,08
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|-0,91
|
Seans Raporu
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17:58VKGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 291, 337 adet işlem
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17:56GOLTS
Yüzde 6.82 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 937 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3080, 73 artarak (% 2.35 ) 134, 366
-
17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de