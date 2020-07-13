***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %100 bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka açılması amacıyla başlatılan süreçte şirketimiz ve bağlı ortaklıklarına ait maddi duran varlıklarının güncel değer tespitlerinin yapılmasına 10.06.2020 tarihinde karar verilmiştir. Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin esas sözleşme tadil sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve Genel Kurul aşamalarında yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı yatırımcılarımızı korumak adına ertelenmiştir. Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin esas sözleşme tadili 09.07.2020 tarihinde yapılan genel kurulu ile kesinleşerek bugün itibariyle Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş ve ilan aşamasına gelmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859585BIST