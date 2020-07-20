***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2020 19:01
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sn. Sezen Kolcu Tuncay 20 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Finans ve Mali İşler Direktörlüğüne atanmıştır. 2010 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Sn. Sezen Kolcu Tuncay, mezuniyetinden sonra KPMG'de denetçi olarak çalışmaya başlamış, 2012 yılında Akfen Holding A.Ş.'de Finansal Raporlama biriminde görev almış ve 2016 yılından günümüze kadar ise Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş.'de Finans Yöneticisi olarak çalışmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860580
BIST
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 494,78
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
18:056,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
18:057,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
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7,8694
En Düşük
7,8177
18:05400,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,67
|Açılış
|: 400,79
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
401,37
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|6,16
|51.886.034
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|270.377
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|998.366
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|18.675.522
|% 10,00
|
|LINK
|28,82
|26.862.435
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,02
|174.067.393
|% -9,87
|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
|
|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
|
|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6541
|8,6975
|% 0,73
|
|Frank
|7,2679
|7,3117
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|7,65
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,65
|
|Cumhuriyet
|2.603
|2.625
|26,00
|
|Tam
|2.681
|2.694
|26,70
|
|Yarım
|1.301
|1.318
|13,10
|
|Çeyrek
|653
|660
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|4,37
|4,38
|0,12
|
|B. Petrol
|43,31
|43,31
|0,17
|