***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn. Sezen Kolcu Tuncay 20 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Finans ve Mali İşler Direktörlüğüne atanmıştır. 2010 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Sn. Sezen Kolcu Tuncay, mezuniyetinden sonra KPMG'de denetçi olarak çalışmaya başlamış, 2012 yılında Akfen Holding A.Ş.'de Finansal Raporlama biriminde görev almış ve 2016 yılından günümüze kadar ise Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş.'de Finans Yöneticisi olarak çalışmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860580BIST