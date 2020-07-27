***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.06.2020 - 03.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ödenmiş sermayesini 40.000.000 TL'den 64.000.000 TL'ye çıkartarak artırılacak 24.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı için gerekli başvuru evrakları Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketine 27.07.2020 tarihinde (bugün) teslim edilmiştir. Halka arzda mevcut ortakların sermaye artışına katılımı kısıtlanacak ve halka arz gelirinin tamamı Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde kalacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862204BIST