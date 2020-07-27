***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2020 21:05
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2020 - 03.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ödenmiş sermayesini 40.000.000 TL'den 64.000.000 TL'ye çıkartarak artırılacak 24.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı için gerekli başvuru evrakları Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketine 27.07.2020 tarihinde (bugün) teslim edilmiştir. Halka arzda mevcut ortakların sermaye artışına katılımı kısıtlanacak ve halka arz gelirinin tamamı Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde kalacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862204
BIST
18:051.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
18:056,8862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0382
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
7,0013
En Düşük
6,8322
18:058,1105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1279
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,2239
En Düşük
7,9455
18:05429,03
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 10,20
|Açılış
|: 429,03
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
435,82
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|468.523.667
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|19.230.234
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|291.224
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.728.213
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.484,20
|2.708.144
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|440.406.980
|% -9,93
|
|DIRIT
|1,38
|960.735
|% -8,00
|
|UFUK
|6,92
|448.262
|% -6,99
|
|EGCEY
|1,08
|910.430
|% -6,90
|
|BMELK
|7,01
|139.942
|% -6,53
|
|ASELS
|37,68
|3.533.063.119
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% -1,77
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,32
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8390
|8,8833
|% 1,18
|
|Frank
|7,4543
|7,4992
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8311
|1,8402
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|37,26
|
|Altın Gr.
|429
|429
|10,42
|
|Cumhuriyet
|2.804
|2.833
|109,10
|
|Tam
|2.889
|2.913
|118,40
|
|Yarım
|1.402
|1.422
|54,80
|
|Çeyrek
|703
|712
|27,40
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|1,62
|
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|0,38
|
|B. Petrol
|43,92
|43,92
|0,14
|