***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.04.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Şirketimizin Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, sermayesinin yüzde yüzüne sahip olduğumuz ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ile KIRTEKS METAL TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. arasında ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ anahtar teslim yapımı için KDV dahil 6.606.766,59 Türk Lirası (1.005.657,36 Amerikan Doları) bedelli sözleşme imzalanmıştı.Sözleşmeye konu ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ tamamlanmış ve müşteri kabulü yapılmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875511BIST