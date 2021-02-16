***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 15.02.2021 tarihinde yapılan toplantısındaŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Cem GÖÇMEN'in yerine Sn. Ragıp Ali KILINÇ'ın genel müdür olarak getirilmesine ve ayrıca ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Ragıp Ali KILINÇ'ın TTK'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909803BIST