***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.04.2021 17:20
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.03.2021 tarihli Genel Kurul İşlemlerine İlişkin KAP açıklamasında 12 Nisan 2021 Pazartesi Günü Saat 08.30 'da 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 N1/68 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde yapılacağı belirtilmişti. 12 Nisan 2021 Pazartesi günü yapılacak olan Olağan Genel Kurulu Toplantı'sına Korona Virüs vakalarının artması ve Ankara Valiliğinin 05.04.2021 tarih ve 2021/17 sayılı açıklamasında kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakması ve ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınmasına ilişkin duyurusuna istinaden, toplantı salonuna alınacak kişi sayısı kısıtlı olacaktır. Yatırımcılarımızın pandemi tedbirleri kapsamında Genel Kurulumuza elektronik ortamda katılım sağlamaları önemle tavsiye edilmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926271
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|MTRKS
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|NTGAZ
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|TSKB
|1,35
|330.322.730
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|DOHOL
|3,15
|644.739.378
|% -6,25
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|Sterlin
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|11,2350
|% 0,34
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|Frank
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|Altın Gr.
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|-1,44
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|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
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|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
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|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,19
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|Gümüş Gr.
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|6,63
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Yüzde -5.42 oranında düşüşle 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 283 adet işlem
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17:58GARFA
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 992 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 75 kaybederek (% -1.36 ) 1, 432
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İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, GARAN, BJKAS
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17:57XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 71 altında . İşlem hacmi 17, 434.00 milyon TL de