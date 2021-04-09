***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.03.2021 tarihli Genel Kurul İşlemlerine İlişkin KAP açıklamasında 12 Nisan 2021 Pazartesi Günü Saat 08.30 'da 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 N1/68 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde yapılacağı belirtilmişti. 12 Nisan 2021 Pazartesi günü yapılacak olan Olağan Genel Kurulu Toplantı'sına Korona Virüs vakalarının artması ve Ankara Valiliğinin 05.04.2021 tarih ve 2021/17 sayılı açıklamasında kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakması ve ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınmasına ilişkin duyurusuna istinaden, toplantı salonuna alınacak kişi sayısı kısıtlı olacaktır. Yatırımcılarımızın pandemi tedbirleri kapsamında Genel Kurulumuza elektronik ortamda katılım sağlamaları önemle tavsiye edilmektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926271BIST