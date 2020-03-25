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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.03.2020 19:08
GÜNCEL HABERLER



***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.naturelenerji.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Semih KÖKDEN Yatırımcı İlişkileri Müdürü 24.03.2020 03124671833 semih.kokden@naturelenerji.com.tr Düzey 3 210905
Gökhan KILIÇ Muhasebe ve Finans Müdürü 24.04.2019 03124671833 muhasebe@naturelenerji.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832216


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 2,42 9.513.416 % 10,00  
RYSAS 5,28 78.474.098 % 10,00  
NATEN 12,87 49.796.199 % 10,00  
RHEAG 1,43 1.129.700 % 10,00  
EGCEY 0,44 239.389 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5740 7,6120 % 0,71  
Frank 6,5443 6,5837 % 0,54  
Riyal 1,7055 1,7141 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.614 1.615 -6,60  
Altın Gr. 334 334 -2,09  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,48 14,53 0,23  
Gümüş Gr. 3,00 3,01 0,06  
B. Petrol 27,52 27,52 0,37  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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