***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler MARGÜN 13 GES: Pazar Mah. Kavuncu Çambaşı Mevkii 228 Ada 41 Parsel Kızılcahamam ANKARAYSF-1 ve SNL-1 GES: Yeşiltepe Mah. 3298 Parsel 38 Ada Akyurt ANKARAAGAH - 3 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 21 Ada Akyurt ANKARAAGAH-1, ULUS1 ve SAF AKÇE-1 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 27 Ada Akyurt ANKARAYSF-2, SNL-2 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 26 Ada Akyurt ANKARAAGAH-2, ULUS-2 ve SAF AKÇE-2 GES: Teberik Köyü Aşağı Kıran Mevkii 3724 Parsel 92 Ada Akyurt ANKARAYSF-3 ve SNL-3 GES: Teberik Köyü Aşağı Kıran Mevkii 3727 Parsel 1 Ada Akyurt ANKARAULUS-3 ve SAF AKÇE-3 GES: Kapaklı Köyü Arpalık Uzunoğlu Mevkii 204 Ada 47 Parsel Çubuk ANKARAKAZAN-1-2-3 GES: Çalta Mah. 120 Ada 3 Parsel Kahramankazan ANKARAASLAN-1 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 119 Ada 1 Parsel Akdağ Madeni YOZGATASLAN-2 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 119 Ada 2 Parsel Akdağ Madeni YOZGATASLAN-3 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 117 Ada 2 Parsel Akdağ Madeni YOZGATRAMGES GES: Aşağıkarakaya Köyü 136 Ada 44 Parsel Sorgun YOZGATKARAKAYA-4-5 GES: Aşağıkarakaya Köyü 136 Ada 45 Parsel Sorgun YOZGATGÜL-1-2-3-5-6-7 GES: Çayırlık Köyü 220 Ada 2-3 Parsel Merkez NEVŞEHİRGÜL-8, MAVİGES VE SARIGES: Çayırlık Köyü 140 Ada 24-25 Parsel Merkez NEVŞEHİRASED-1-2-3 GES: Yüreğil Köyü 2979-2980 parsel Dazkırı AFYONŞEVVAL GES: Zemzemiye Mahallesi 0 Ada 2648 Parsel Söğüt BilecikSERRA GES: Zemzemiye Mahallesi 0 Ada 2650 Parsel Söğüt BilecikBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAngora Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 25000000 25000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 64000000 64000000 TRY 62,5 Bağlı OrtaklıkMargün Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAgah Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş Elektrik Enerjisi Üretimi 4000000 40000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSaf Akçe Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 3350000 3350000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkUlus Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5550000 5550000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMargün 1 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkYsf Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSnl Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMargün 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEnerges 1 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEnerges 9 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2100000 2100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBerrak Ges 1 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880318BIST