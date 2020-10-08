***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.10.2020 22:06
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler MARGÜN 13 GES: Pazar Mah. Kavuncu Çambaşı Mevkii 228 Ada 41 Parsel Kızılcahamam ANKARA
YSF-1 ve SNL-1 GES: Yeşiltepe Mah. 3298 Parsel 38 Ada Akyurt ANKARA
AGAH - 3 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 21 Ada Akyurt ANKARA
AGAH-1, ULUS1 ve SAF AKÇE-1 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 27 Ada Akyurt ANKARA
YSF-2, SNL-2 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 26 Ada Akyurt ANKARA
AGAH-2, ULUS-2 ve SAF AKÇE-2 GES: Teberik Köyü Aşağı Kıran Mevkii 3724 Parsel 92 Ada Akyurt ANKARA
YSF-3 ve SNL-3 GES: Teberik Köyü Aşağı Kıran Mevkii 3727 Parsel 1 Ada Akyurt ANKARA
ULUS-3 ve SAF AKÇE-3 GES: Kapaklı Köyü Arpalık Uzunoğlu Mevkii 204 Ada 47 Parsel Çubuk ANKARA
KAZAN-1-2-3 GES: Çalta Mah. 120 Ada 3 Parsel Kahramankazan ANKARA
ASLAN-1 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 119 Ada 1 Parsel Akdağ Madeni YOZGAT
ASLAN-2 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 119 Ada 2 Parsel Akdağ Madeni YOZGAT
ASLAN-3 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 117 Ada 2 Parsel Akdağ Madeni YOZGAT
RAMGES GES: Aşağıkarakaya Köyü 136 Ada 44 Parsel Sorgun YOZGAT
KARAKAYA-4-5 GES: Aşağıkarakaya Köyü 136 Ada 45 Parsel Sorgun YOZGAT
GÜL-1-2-3-5-6-7 GES: Çayırlık Köyü 220 Ada 2-3 Parsel Merkez NEVŞEHİR
GÜL-8, MAVİGES VE SARIGES: Çayırlık Köyü 140 Ada 24-25 Parsel Merkez NEVŞEHİR
ASED-1-2-3 GES: Yüreğil Köyü 2979-2980 parsel Dazkırı AFYON
ŞEVVAL GES: Zemzemiye Mahallesi 0 Ada 2648 Parsel Söğüt Bilecik
SERRA GES: Zemzemiye Mahallesi 0 Ada 2650 Parsel Söğüt Bilecik
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Angora Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 25000000 25000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 64000000 64000000 TRY 62,5 Bağlı Ortaklık
Margün Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Agah Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş Elektrik Enerjisi Üretimi 4000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Saf Akçe Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 3350000 3350000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ulus Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5550000 5550000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Margün 1 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ysf Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Snl Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Margün 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Energes 1 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Energes 9 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2100000 2100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Berrak Ges 1 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880318
BIST