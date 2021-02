***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 64000000 40000000 TRY 62,5 Bağlı OrtaklıkMARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 310000000 193750000 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 43750000 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 17000000 10625000 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkYSF ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 14725000 9203125 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSNL ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 14250000 8906250 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkULUS ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 14185000 8865625 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSAF AKÇE ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 14000000 8750000 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 13500000 8437500 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkASED DANIŞMANLIK İNŞAAT ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 13500000 8437500 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL5GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6700000 4187500 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkDESTİ GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 6675000 4171875 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL1GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6500000 4062500 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSARIGES ENERJİ İNŞAAT AKARYAKIT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6300000 3937500 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL3GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6250000 3906250 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL8GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6150000 3843750 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkMAVİGES ENERJİ TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6150000 3843750 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkRAMGES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 6100000 3812500 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkBOZOK GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 6000000 3750000 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL6GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6000000 3750000 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL7GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 6000000 3750000 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkÇAPANOĞLU GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5650000 3531250 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL2GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 5600000 3500000 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkYOZGAT GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5500000 3437500 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSORGUN GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5150000 3218750 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkMARGÜN 13 ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5000000 3125000 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkBOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4500000 2812500 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSERRA GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM VE SATIŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4500000 2812500 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkMARGÜN 1 ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 100000 62500 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkER2GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 31250 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkER3GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 31250 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkER4GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 31250 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı OrtaklıkER5GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 31250 TRY 62,5 Dolaylı Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907965BIST