***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler MARGÜN 13 GES: Kızılcahamam ANKARAYSF-1 - 2 - 3, SNL-1 - 2 - 3, AGAH-1 - 2 - 3, ULUS- 1 - 2 GES, SAF AKÇE-1 - 2 GES: Akyurt ANKARAULUS-3 ve SAF AKÇE-3 GES: Çubuk ANKARAKAZAN-1-2-3 GES: Kahramankazan ANKARAASLAN-1-2-3 GES: Akdağ Madeni YOZGATRAMGES, KARAKAYA-4-5 GES: Sorgun YOZGATGÜL-1-2-3-5-6-7-8, MAVİGES VE SARIGES GES: Merkez NEVŞEHİRASED-1-2-3 GES: Dazkırı AFYONŞEVVAL, SERRA GES: Söğüt BilecikKURAL-1-2-3-4-5 GES VE MARAL-1-2-3-4-5, SORAL GES: Sinanpaşa AFYONTYT GES, HKN GES, MBE GES, NBD GES, SFS GES, ATS GES, EDS GES: Selçuklu KONYALAURUS GES, ULMUS GES, TİLİA GES, NERİUM GES, MALUS GES, KALMİA GES, HEDERA GES, SORBUS GES, ZELKOVA GES, BETULA GES: Tuzlukçu KONYAKİNESİS A.Ş., KİNESİS LTD., KİNESİS DES, ÇAYÖREN: Elmalı ANTALYAEKONOVA GES, EKOFOTON GES, EKOSUN GES, ARTAN GES: Polatlı ANKARAKİNESİS GES, ÇAYÖREN GES, KİNESİS DES GES: Sivrihisar ESKİŞEHİRGÖKSU 7 GES 2-3, GÖKSU 8 GES 2-3, GÖKSU 9-10-11-12-13-14 GES: Çukurova ADANAÖZMEN-1 GES: Milas MUĞLAYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSemih KÖKDEN Yatırımcı İlişkileri Müdürü 24.03.2020 03124671833 semih.kokden@naturelenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210905 - 909754Soner KOLCU Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 01.10.2021 03124671833 info@naturelenerji.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişİtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYUSUF ŞENEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.04.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hermes Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Paragon Elektrik Üretim A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Naturel Healthcare Medikal A.Ş., Yön. Krl. Bşk. - Naten Madencilik A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Bosphorus Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel İleri Savunma Sistemleri A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel City İnşaat Tic. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel Holding A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - We Data Bilişim San. Ve Tic.A.Ş., Yön.Krl.Bşk. Hayır 64.64 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırRAGIP ALİ KILINÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 15.02.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırEBRU ŞENEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 24.04.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırUĞUR YİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 24.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim KomitesiZİYA AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 18.09.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İLKEM MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. Müdür Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi - Kurumsal Yönetim KomitesiHİLAL ASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 18.09.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi - Kurumsal Yönetim KomitesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 64000000 40000000 TRY 62,5 Bağlı OrtaklıkMARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 410000000 193750000 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı OrtaklıkBOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 115000000 54349000 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 77000000 36390200 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı OrtaklıkANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 33082000 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı OrtaklıkANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 17000000 8034200 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı OrtaklıkERGÜN ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 12500000 5907500 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı OrtaklıkATSGES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 350000 165410 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı OrtaklıkELMALI DES ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 181000 85541 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı OrtaklıkEKONOVA ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 57000 26938 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı OrtaklıkZELKOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 23630 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı OrtaklıkÇAYÖREN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GÖKSU 7 ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 4726 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı Ortaklık