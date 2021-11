***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 64000000 40000000 TRY 62,5 Bağlı OrtaklıkMARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 410000000 193750000 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı OrtaklıkBOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 115000000 54349000 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 77000000 36390200 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı OrtaklıkANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 33082000 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı OrtaklıkANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 17000000 8034200 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı OrtaklıkERGÜN ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 12500000 5907500 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı OrtaklıkEKONOVA ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 57000 26938 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı OrtaklıkÇAYÖREN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 23630 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÖKSU 7 ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 4726 TRY 47,26 Dolaylı Bağlı Ortaklık