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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.01.2022 18:43
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yasin OĞUZ Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 14.01.2022 03124671833 yasin.oguz@naturelenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207417 - 700506

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Yusuf ŞENEL 21000000 TRY 63,64
Diğer 12000000 TRY 36,36




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994250


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 97,35 1.465.060 % 10,00  
PEGYO 1,32 29.212.179 % 10,00  
DOAS 50,00 197.446.001 % 9,99  
PKENT 350,60 28.638.161 % 9,99  
QNBFB 43,62 1.125.352 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4965 13,4998 % -0,61  
Euro 15,3737 15,4567 % -0,80  
Sterlin 18,3958 18,4881 % -0,83  
Frank 14,7195 14,8082 % -0,81  
Riyal 3,5861 3,6040 % -0,60  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.819 -3,23  
Altın Gr. 789 789 -6,06  
Cumhuriyet 5.274 5.353 -13,00  
Tam 5.248 5.381 -12,92  
Yarım 2.537 2.603 -6,24  
Çeyrek 1.272 1.302 -3,12  
Gümüş.Ons 22,92 22,95 -0,14  
Gümüş Gr. 9,94 9,95 -0,13  
B. Petrol 85,25 85,25 0,78  
Seans Raporu 18:05
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