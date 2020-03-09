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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.03.2020 18:16
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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2020
Karar Sayısı
2020 / 5
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye  Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri  uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu  tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal  Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış, 01.01.2019 -  31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının ve  faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,    b) Şirketteki  görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe  aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih  itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermediğini,    c) Anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide  finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve  kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve  faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in konsolide  finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve  belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.  Yusuf ŞENEL             Cem GÖÇMEN Yönetim Kur. Bşk.        Genel Müdür



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825751


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Frank 6,5873 6,6270 % 2,00  
Riyal 1,6246 1,6327 % 0,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.672 1.672 -2,28  
Altın Gr. 328 328 0,69  
Cumhuriyet 2.184 2.214 13,00  
Tam 2.169 2.223 12,87  
Yarım 1.048 1.075 6,23  
Çeyrek 526 538 3,11  
Gümüş.Ons 16,93 16,96 -0,39  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,07  
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