***NETAS* *KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2021 18:33
***NETAS******KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NETAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Netaş Telekomünikasyon A.Ş. icra Kurulu Başkanlığı görevinden istifa eden Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Emir Eren, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden de istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine, ayrılan üyenin geri kalan görev süresi içinde görev yapmak, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve 27/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Şirketimiz A Grubu pay sahibi Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin adayı Sinan Dumlu'nun atanmasına, atamanın ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
Kron Telekomünikasyon Hiz.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965404
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
18:058,8185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0475
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8062
18:0510,3281
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1054
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3048
18:05496,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,49
|Açılış
|: 496,56
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SERVE
|14,30
|629.439
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,77
|7.872.973
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,95
|379.726
|% 10,00
|
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.940.675
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|423.076
|% -9,82
|
|AKYHO
|2,09
|50.690.756
|% -7,93
|
|UTPYA
|20,38
|397.252
|% -7,36
|
|KIMMR
|3,73
|214.452.655
|% -7,21
|
|EDATA
|9,99
|39.808.783
|% -6,20
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 1,13
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% -0,66
|
|BIOEN
|37,66
|577.559.463
|% 0,05
|
|TUPRS
|112,00
|570.875.626
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 1,72
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 1,13
|
|EKGYO
|1,78
|209.091.403
|% -0,56
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% -0,66
|
|KRDMD
|6,37
|489.196.488
|% 1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8170
|8,8185
|% -0,54
|
|Euro
|10,3209
|10,3281
|% -1,01
|
|Sterlin
|12,0512
|12,1116
|% -0,30
|
|Frank
|9,4883
|9,5455
|% -0,67
|
|Riyal
|2,3444
|2,3562
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-0,37
|
|Altın Gr.
|496
|497
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|78,62
|78,62
|1,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 98 artarak (% 0.74 ) 1, 489
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
17:58XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 11, 492.00 milyon TL de
-
17:58TUCLK
Yüzde 6.94 oranında artışla 14.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 302, 988 adet işlem
-
17:57OYLUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 015 adet işlem