***NETAS* *KRONT*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***NETAS******KRONT*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [KRONT]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/04/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıKron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBilgi ve iletişim teknolojisi çözümleri.Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi14.268.513 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.04.2022Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı1.426.852 TLBeher Pay Fiyatı36,5 TLToplam Tutar52.080.098 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)10Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,25İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2,27Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖnemsiz.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı30.469.944 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıZeynep Yenel OnursalKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiBulunmamaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/04/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık Usulü.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKanunen gerekli değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 29 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Kron Telekomünikasyon A.Ş.'de sahip olduğumuz %10 tutarındaki A Grubu toplam 1.426.852 TL nominal bedelli paylarımızın tamamının 1 TL nominal bedelli beher pay başına 36,5 TL bedelle, toplam 52.080.098 TL karşılığında Zeynep Yenel Onursal'a satışı ile ilgili Pay Alım Satım Sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir.Söz konusu Pay Alım Satım Sözleşmesi çerçevesinde hisse devri bugün (29.04.2022) itibariyle gerçekleştirilmiş olup, Netaş Telekomünikasyon A.Ş. ilgili satıştan 30.469.944 TL satış karı elde etmiştir.Söz konusu pay satış süreci ile ilgili açıklama II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında şirketimizin ve ortaklarımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi adına Yönetim Kurulumuzun 13 Nisan 2022 tarihli toplantısında aldığı karar ile ertelenmiş olup, erteleme sebebinin ortadan kalkması nedeniyle işbu açıklama gerçekleştirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025454BIST