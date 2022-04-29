***NETAS* *KRONT*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
29.04.2022 13:13
***NETAS******KRONT*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler [KRONT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bilgi ve iletişim teknolojisi çözümleri.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
14.268.513 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29.04.2022
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
1.426.852 TL
Beher Pay Fiyatı
36,5 TL
Toplam Tutar
52.080.098 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
10
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
-
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,25
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2,27
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önemsiz.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
30.469.944 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Zeynep Yenel Onursal
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/04/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kanunen gerekli değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 29 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Kron Telekomünikasyon A.Ş.'de sahip olduğumuz %10 tutarındaki A Grubu toplam 1.426.852 TL nominal bedelli paylarımızın tamamının 1 TL nominal bedelli beher pay başına 36,5 TL bedelle, toplam 52.080.098 TL karşılığında Zeynep Yenel Onursal'a satışı ile ilgili Pay Alım Satım Sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Pay Alım Satım Sözleşmesi çerçevesinde hisse devri bugün (29.04.2022) itibariyle gerçekleştirilmiş olup, Netaş Telekomünikasyon A.Ş. ilgili satıştan 30.469.944 TL satış karı elde etmiştir.
Söz konusu pay satış süreci ile ilgili açıklama II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında şirketimizin ve ortaklarımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi adına Yönetim Kurulumuzun 13 Nisan 2022 tarihli toplantısında aldığı karar ile ertelenmiş olup, erteleme sebebinin ortadan kalkması nedeniyle işbu açıklama gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025454
BIST