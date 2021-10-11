***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2021 20:39
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11 Ekim 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Teknikten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Vekili (CTO Vekili) görevini sürdüren Bülent Elönü'nün, 11 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Taşıyıcı Şebekeler İş Birimi Genel Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.
Sayın Bülent Elönü, 1994 yılında İTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği fakültesinden mezun olmuştur. İş hayatına Siemens Telekomünikasyon Sistemleri bölümünde başlamış, sabit ses ve veri şebeke uzmanı olarak çalışmıştır. 1999 yılında Turkcell‘e uzman mühendis olarak katılmış, Şebeke Teknolojileri bölümünde tüm alanlarda çeşitli seviyelerde yöneticilikler yaptıktan sonra Şebeke Teknolojilerinden sorumlu GMY olmuştur. Grubun tüm ülkelerdeki Şebeke Teknolojilerinden sorumlu GMY görevinin yanı sıra Turkcell Teknoloji ve Life Ukrayna (Astelit) Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılında Netaş ailesine Yönetim Danışmanı olarak katılmıştır. ZTE ‘nin Netaş'ı satın alma süreciyle birlikte şirkette Telco Dönüşüm Liderliği görevini üstlenmiştir. 2020 yılından itibaren Teknikten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Vekili (CTO Vekili) olarak görev yapmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969669
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
18:059,0046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0362
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
9,0187
En Düşük
8,9134
18:0510,4133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0304
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4413
En Düşük
10,3299
18:05507,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,09
|Açılış
|: 507,93
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
509,26
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|205,70
|369.026
|% 10,00
|
|KRONT
|38,78
|67.638.300
|% 9,98
|
|MAALT
|197,20
|10.295.710
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|823.132
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|36.249.809
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|220.577.590
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|100.260.624
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.383.917
|% -9,98
|
|DOKTA
|28,72
|1.839.158
|% -9,97
|
|YEOTK
|85,45
|64.441.300
|% -9,96
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 5,91
|
|EREGL
|17,56
|874.021.211
|% 2,87
|
|TUPRS
|125,80
|694.484.109
|% 2,28
|
|SISE
|8,12
|551.186.720
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,42
|385.141.392
|% 2,11
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 5,91
|
|EKGYO
|1,79
|232.723.027
|% 0,56
|
|ODAS
|1,52
|176.299.511
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9998
|9,0046
|% 0,40
|
|Euro
|10,4048
|10,4133
|% 0,29
|
|Sterlin
|12,2141
|12,2753
|% 0,33
|
|Frank
|9,6663
|9,7245
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3930
|2,4050
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-2,28
|
|Altın Gr.
|508
|508
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,00
|
|B. Petrol
|83,70
|83,70
|1,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 719, 162 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, VESTL, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 34 artarak (% 1.50 ) 1, 244
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, PAMEL, DOBUR, KSTUR, PRKAB, MAALT, AKFGY, EDIP, AKSUE, YONGA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, YEOTK, KERVN, GESAN, YUNSA