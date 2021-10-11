***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 11 Ekim 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Teknikten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Vekili (CTO Vekili) görevini sürdüren Bülent Elönü'nün, 11 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Taşıyıcı Şebekeler İş Birimi Genel Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.Sayın Bülent Elönü, 1994 yılında İTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği fakültesinden mezun olmuştur. İş hayatına Siemens Telekomünikasyon Sistemleri bölümünde başlamış, sabit ses ve veri şebeke uzmanı olarak çalışmıştır. 1999 yılında Turkcell‘e uzman mühendis olarak katılmış, Şebeke Teknolojileri bölümünde tüm alanlarda çeşitli seviyelerde yöneticilikler yaptıktan sonra Şebeke Teknolojilerinden sorumlu GMY olmuştur. Grubun tüm ülkelerdeki Şebeke Teknolojilerinden sorumlu GMY görevinin yanı sıra Turkcell Teknoloji ve Life Ukrayna (Astelit) Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılında Netaş ailesine Yönetim Danışmanı olarak katılmıştır. ZTE ‘nin Netaş'ı satın alma süreciyle birlikte şirkette Telco Dönüşüm Liderliği görevini üstlenmiştir. 2020 yılından itibaren Teknikten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Vekili (CTO Vekili) olarak görev yapmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969669BIST