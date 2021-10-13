***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ArGe Genel Müdürü ve İcra Kurulu üyemiz Bülent Kemal Mutlu, 12 Kasım 2021 tarihi itibariyle Şirketimizdeki görevinden kendi isteği ile ayrılacaktır. Sayın Mutlu, 12 Kasım 2021 tarihine kadar mevcut görevlerine devam edecek olup, yeni atama bilgisi önümüzdeki günlerde sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970482BIST