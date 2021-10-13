***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2021 19:17
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ArGe Genel Müdürü ve İcra Kurulu üyemiz Bülent Kemal Mutlu, 12 Kasım 2021 tarihi itibariyle Şirketimizdeki görevinden kendi isteği ile ayrılacaktır. Sayın Mutlu, 12 Kasım 2021 tarihine kadar mevcut görevlerine devam edecek olup, yeni atama bilgisi önümüzdeki günlerde sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970482
BIST
18:051.414
En Yüksek
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|: 1.421
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|49,50
|9.719.745
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|13.112.457
|% 9,92
|
|KTSKR
|33,00
|35.570.843
|% 7,00
|
|ISKUR
|353.000,00
|353.000
|% 6,97
|
|DOBUR
|34,16
|4.656.833
|% -9,96
|
|OYLUM
|7,10
|10.242.255
|% -9,90
|
|AKFGY
|6,11
|56.546.237
|% -9,88
|
|PRKAB
|19,30
|175.201.955
|% -9,39
|
|PENTA
|176,00
|11.174.886
|% -8,57
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|THYAO
|14,26
|1.467.916.583
|% 1,86
|
|ASELS
|16,30
|1.401.633.126
|% -0,24
|
|TUPRS
|122,80
|975.340.230
|% -3,31
|
|EKGYO
|1,82
|671.226.885
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,39
|516.975.786
|% -1,65
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|ODAS
|1,48
|222.489.025
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,74
|905.712.229
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0681
|9,0718
|% 0,41
|
|Euro
|10,5104
|10,5214
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,3436
|12,4055
|% 0,84
|
|Frank
|9,7676
|9,8265
|% 1,03
|
|Riyal
|2,4110
|2,4231
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|34,10
|
|Altın Gr.
|523
|523
|11,58
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,18
|
|B. Petrol
|83,35
|83,35
|-0,07
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