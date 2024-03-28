***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2024 22:47
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin öneresi ile 4 Ekim 2023 tarihinde istifa eden Ali Zülfü Tigrel'in yerine Prof. Dr. Osman Nuri Uçan'ın ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmak ve selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Ek olarak, Ali Zülfü Tigrel' in istifası üzerine açılan Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyeliklerine Osman Nuri Uçan'ın seçilmesine, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özer Karabulut'un seçilmesine karar verilmiştir.
Prof. Dr. Osman Nuri Uçan'ın Bağımsızlık Beyanı ve kısa özgeçmişi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264035
BIST