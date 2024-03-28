***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin öneresi ile 4 Ekim 2023 tarihinde istifa eden Ali Zülfü Tigrel'in yerine Prof. Dr. Osman Nuri Uçan'ın ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmak ve selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Ek olarak, Ali Zülfü Tigrel' in istifası üzerine açılan Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyeliklerine Osman Nuri Uçan'ın seçilmesine, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özer Karabulut'un seçilmesine karar verilmiştir.Prof. Dr. Osman Nuri Uçan'ın Bağımsızlık Beyanı ve kısa özgeçmişi ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264035BIST