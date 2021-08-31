***NETAS* *VAKBN*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***NETAS******VAKBN*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler [VAKBN]İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%0,01Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%0,01İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosuna olumlu katkı yapması beklenmektedir.Açıklamalar16.000'den fazla çalışanı ve aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük bankalarından olan VakıfBank'ın, Genel Müdürlük binalarında ve 934 şubesinde yer alan yaklaşık 91.500 adet BT Donanım Envanterinin, parça ve konsinye cihaz dahil Saha Bakım ve Onarım hizmetini 3 yıl süre ile sürdürmek üzere Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Şirketimiz arasında bir sözleşme imzalanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961052BIST