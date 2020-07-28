***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 10:27
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862299
BIST
10:171.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.194
10:176,8964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0356
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8964
En Düşük
6,8454
10:178,0878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0232
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
10:17429,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 429,17
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
426,80
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|8.493.431
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|19.971.187
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|530.997
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|228.838
|% 10,00
|
|BURVA
|71,00
|6.425.581
|% 9,99
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|RODRG
|2,53
|29.601
|% -5,24
|
|BUCIM
|6,08
|3.507.804
|% -4,85
|
|ASELS
|38,00
|397.620.800
|% 0,85
|
|GUSGR
|5,80
|235.995.950
|% 2,47
|
|EKGYO
|2,34
|108.605.195
|% 0,86
|
|GSDHO
|2,72
|102.687.919
|% 3,82
|
|DOCO
|411,00
|91.930.134
|% 6,15
|
|IHLAS
|0,97
|46.605.484
|% -2,02
|
|EKGYO
|2,34
|108.605.195
|% 0,86
|
|GUSGR
|5,80
|235.995.950
|% 2,47
|
|GSDHO
|2,72
|102.687.919
|% 3,82
|
|IHLGM
|1,80
|67.114.090
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8378
|8,8821
|% 0,18
|
|Frank
|7,4482
|7,4930
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8308
|1,8399
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-5,51
|
|Altın Gr.
|429
|430
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.868
|2.911
|79,00
|
|Tam
|2.894
|2.921
|14,00
|
|Yarım
|1.405
|1.426
|6,80
|
|Çeyrek
|705
|714
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,25
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,19
|44,19
|0,29
|