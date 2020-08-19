***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2020 10:46
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869889
BIST
13:331.106
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 13,47
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.107
En Düşük
1.099
13:337,3812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,3428
13:338,8108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,7628
13:33471,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,13
|Açılış
|: 471,27
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler13:33
|ARTI
|2,97
|1.007.035
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|142.813
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,70
|6.180.108
|% 9,98
|
|RTALB
|62,90
|458.258.067
|% 9,97
|
|FADE
|6,18
|28.424.249
|% 9,96
|
|KENT
|2.040,10
|9.166.169
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.309.952
|% -9,96
|
|BMELK
|6,56
|248.198
|% -9,89
|
|FRIGO
|31,10
|542.569
|% -7,88
|
|FMIZP
|83,80
|643.776
|% -7,76
|
|EKGYO
|1,97
|899.871.416
|% 1,55
|
|SISE
|6,09
|819.524.570
|% 2,53
|
|GARAN
|7,22
|618.143.833
|% 1,26
|
|ASELS
|17,91
|523.627.555
|% 1,19
|
|GUSGR
|6,24
|471.007.094
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,97
|899.871.416
|% 1,55
|
|SISE
|6,09
|819.524.570
|% 2,53
|
|MAKTK
|2,69
|263.997.851
|% 6,32
|
|GARAN
|7,22
|618.143.833
|% 1,26
|
|GUSGR
|6,24
|471.007.094
|% 1,79
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3765
|7,3812
|% 0,11
|
|Euro
|8,8037
|8,8108
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,7262
|9,7750
|% -0,01
|
|Frank
|8,1346
|8,1836
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9606
|1,9705
|% 0,07
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|-13,66
|
|Altın Gr.
|471
|472
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.120
|3.200
|-7,63
|
|Yarım
|1.508
|1.548
|-3,69
|
|Çeyrek
|756
|774
|-1,84
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,47
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,01
|45,01
|-0,45
|