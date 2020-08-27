***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.08.2020 10:14
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871368
BIST
10:001.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,92
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.109
En Düşük
1.108
10:007,3549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0075
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3778
En Düşük
7,3432
10:008,7060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0124
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7373
En Düşük
8,6864
10:00459,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,91
|Açılış
|: 459,84
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
458,71
BIST En Aktif Hisseler10:00
|GYHOL
|24,20
|795.865
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.223.253
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|719.500
|% 10,00
|
|INTEM
|17,30
|1.157.560
|% 9,98
|
|CRFSA
|7,51
|762.858
|% 9,96
|
|BMELK
|5,31
|32.136
|% -10,00
|
|HUBVC
|19,50
|498.810
|% -5,80
|
|KSTUR
|67,00
|3.953
|% -3,87
|
|RTALB
|58,80
|3.535.820
|% -3,61
|
|AKYHO
|4,80
|193.853
|% -3,61
|
|GUSGR
|6,66
|7.559.333
|% 1,22
|
|FENER
|24,00
|7.094.400
|% 4,17
|
|SISE
|6,31
|6.120.359
|% 0,96
|
|GARAN
|6,97
|5.929.748
|% 1,01
|
|PRKME
|4,72
|4.787.369
|% 2,61
|
|SKBNK
|1,47
|3.055.717
|% 2,08
|
|TSKB
|1,12
|1.859.209
|% 0,90
|
|EKGYO
|1,88
|2.783.280
|% 1,08
|
|DOHOL
|2,15
|2.969.191
|% 0,94
|
|GUSGR
|6,66
|7.559.333
|% 1,22
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3521
|7,3549
|% -0,10
|
|Euro
|8,6972
|8,7060
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,6981
|9,7467
|% -0,02
|
|Frank
|8,0776
|8,1263
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9574
|1,9673
|% -0,01
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-11,42
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,34
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,15
|46,15
|-0,01
|