***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.08.2020 15:50
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871410
BIST
16:241.111
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 11,59
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.111
En Düşük
1.104
16:247,3301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0323
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3778
En Düşük
7,3069
16:248,6851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0333
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6575
16:24463,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,00
|Açılış
|: 464,56
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
465,26
En Düşük
455,89
BIST En Aktif Hisseler16:22
|FMIZP
|93,50
|40.471.995
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|44.078.088
|% 10,00
|
|RAYSG
|7,59
|15.968.096
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.949.373
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|6.734.521
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|836.810
|% -10,00
|
|DMSAS
|5,61
|161.201.365
|% -5,56
|
|DGGYO
|12,01
|32.020.748
|% -5,21
|
|PRKME
|4,38
|182.385.521
|% -4,78
|
|MNDRS
|3,11
|25.987.509
|% -4,60
|
|GUSGR
|6,67
|779.232.011
|% 1,37
|
|GARAN
|7,03
|720.531.826
|% 1,88
|
|SISE
|6,21
|537.992.666
|% -0,64
|
|FENER
|24,70
|490.204.538
|% 7,20
|
|TUPRS
|83,00
|488.607.450
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,45
|272.398.451
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,86
|287.846.199
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|247.646.777
|% 1,93
|
|PETKM
|4,01
|467.955.546
|% -0,50
|
|ZOREN
|2,60
|294.075.809
|% 6,12
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3267
|7,3330
|% -0,40
|
|Euro
|8,6795
|8,6922
|% -0,30
|
|Sterlin
|9,6925
|9,7411
|% -0,08
|
|Frank
|8,0629
|8,1115
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9479
|1,9577
|% -0,50
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|21,46
|
|Altın Gr.
|457
|458
|-5,14
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.088
|-4,00
|
|Tam
|3.026
|3.101
|-12,27
|
|Yarım
|1.463
|1.500
|-5,94
|
|Çeyrek
|734
|750
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,87
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|45,88
|45,88
|-0,28
|