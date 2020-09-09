***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2020 10:00
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874087
BIST
11:591.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
11:597,4949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,5070
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4957
En Düşük
7,4760
11:598,8236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
11:59465,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,68
|Açılış
|: 465,51
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler11:59
|FMIZP
|88,00
|20.884.664
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|24.741.630
|% 9,99
|
|KARTN
|656,50
|71.775.574
|% 9,98
|
|KONYA
|442,00
|26.763.713
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.481.593
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,46
|9.284.478
|% -9,90
|
|AFYON
|4,22
|360.126.978
|% 4,98
|
|FENER
|49,12
|322.352.528
|% 9,69
|
|TSPOR
|6,95
|319.897.626
|% 6,76
|
|GSRAY
|4,70
|267.027.679
|% 8,05
|
|THYAO
|10,79
|255.141.656
|% 0,09
|
|EKGYO
|1,77
|203.184.542
|% -2,21
|
|ODAS
|2,56
|235.009.764
|% 2,40
|
|AFYON
|4,22
|360.126.978
|% 4,98
|
|GSRAY
|4,70
|267.027.679
|% 8,05
|
|VKGYO
|3,47
|185.959.188
|% 3,58
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4932
|7,4949
|% 0,17
|
|Euro
|8,8182
|8,8236
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,6685
|9,7170
|% -0,18
|
|Frank
|8,1317
|8,1807
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9918
|2,0017
|% 0,13
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,23
|
|Altın Gr.
|464
|465
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,73
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,01
|
|B. Petrol
|40,30
|40,30
|0,52
|
Seans Raporu
11:59
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12:09AFYON
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12:07XU030
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12:07
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, AFYON, FENER
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12:07XU100
Endeks 1, 092 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 3, 998.00 milyon TL de