***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2020 10:58
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874106
BIST
11:231.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
11:237,4926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0103
|Açılış
|: 7,5030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4927
En Düşük
7,4760
11:238,8196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0071
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
11:23464,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,26
|Açılış
|: 464,57
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler11:22
|FMIZP
|88,00
|20.450.296
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|20.238.372
|% 9,99
|
|KONYA
|442,00
|26.000.821
|% 9,98
|
|TKURU
|303,00
|202.707
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.189.306
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,54
|6.493.788
|% -8,79
|
|TSPOR
|6,98
|255.428.083
|% 7,22
|
|FENER
|49,18
|250.182.816
|% 9,83
|
|GSRAY
|4,72
|225.668.798
|% 8,51
|
|THYAO
|10,85
|203.230.156
|% 0,65
|
|VKGYO
|3,47
|171.618.703
|% 3,58
|
|EKGYO
|1,79
|141.836.609
|% -1,10
|
|ODAS
|2,55
|151.421.865
|% 2,00
|
|VKGYO
|3,47
|171.618.703
|% 3,58
|
|GSRAY
|4,72
|225.668.798
|% 8,51
|
|AFYON
|4,21
|165.693.890
|% 4,73
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4897
|7,4925
|% 0,14
|
|Euro
|8,8166
|8,8217
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,6686
|9,7170
|% -0,18
|
|Frank
|8,1313
|8,1803
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9905
|2,0004
|% 0,06
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-2,92
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,70
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,01
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|0,56
|