***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2020 10:25
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874337
BIST
11:401.097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.096
11:407,4874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:408,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0278
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:40468,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 468,74
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:40
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.802.228
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|CRDFA
|5,47
|16.584.953
|% -7,45
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|EUYO
|2,00
|13.531.367
|% -6,98
|
|ARENA
|35,56
|22.903.247
|% -6,52
|
|PETKM
|4,33
|1.483.152.955
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,85
|803.481.123
|% -1,38
|
|TUPRS
|81,90
|502.002.582
|% -3,48
|
|TSPOR
|7,20
|378.195.305
|% 0,56
|
|RTALB
|55,35
|326.598.960
|% 6,65
|
|PETKM
|4,33
|1.483.152.955
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,85
|803.481.123
|% -1,38
|
|SKBNK
|1,51
|307.530.432
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,52
|242.687.754
|% 4,11
|
|AKENR
|2,03
|211.759.685
|% -1,46
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4850
|7,4874
|% 0,03
|
|Euro
|8,8615
|8,8656
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,7148
|9,7635
|% 0,06
|
|Frank
|8,2013
|8,2507
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% -0,06
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|0,57
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-4,00
|
|Tam
|3.089
|3.167
|-0,41
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|-0,20
|
|Çeyrek
|749
|766
|-0,09
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,02
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,43
|40,43
|-0,36
|