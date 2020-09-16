***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 13:31
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875274
BIST
14:481.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
14:487,4978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0079
|Açılış
|: 7,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
14:488,9040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0284
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9040
En Düşük
8,8600
14:48473,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,33
|Açılış
|: 473,12
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:46
|VAKFN
|4,01
|15.077.601
|% 1.159,05
|
|AKMGY
|46,44
|10.616.337
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|719.782
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|9.767.349
|% 10,00
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|LKMNH
|12,08
|32.540.992
|% -9,51
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|NUGYO
|9,67
|62.663.631
|% -7,64
|
|KRDMA
|5,19
|125.380.669
|% -6,32
|
|SASA
|16,98
|537.875.629
|% 4,36
|
|PETKM
|4,38
|424.714.369
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,14
|424.080.511
|% 0,96
|
|SISE
|6,40
|384.128.233
|% 0,79
|
|ECILC
|6,96
|240.717.448
|% 1,02
|
|IHLAS
|1,08
|179.725.735
|% 2,86
|
|KRDMD
|3,14
|424.080.511
|% 0,96
|
|PETKM
|4,38
|424.714.369
|% -0,45
|
|EKGYO
|1,80
|156.520.776
|% -0,55
|
|ADESE
|2,17
|178.614.440
|% 2,36
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4925
|7,4955
|% 0,07
|
|Euro
|8,8925
|8,8971
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,6953
|9,7439
|% 0,70
|
|Frank
|8,2359
|8,2855
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9917
|2,0017
|% 0,02
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|8,82
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.181
|18,00
|
|Tam
|3.120
|3.197
|17,86
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|8,64
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,34
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,38
|41,38
|0,85
|
Seans Raporu
14:46
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15:01BRKSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 618, 157 adet işlem
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Yüzde 4.95 oranında artışla 13.79 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 557, 502 adet işlem
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14:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 56 artarak (% 0.05 ) 1, 242
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14:58XU100
Endeks 1, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 6, 301.00 milyon TL de