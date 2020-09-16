***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 17:21
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875301
BIST
17:081.109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.106
17:087,5044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5074
En Düşük
7,4774
17:088,8777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0021
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
17:08474,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,35
|Açılış
|: 474,14
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler17:07
|ETYAT
|2,31
|48.350.981
|% 10,00
|
|KAPLM
|11,33
|14.997.324
|% 10,00
|
|KARTN
|738,40
|134.481.298
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,44
|10.770.657
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|5.952.975
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,39
|26.712.164
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.381.305
|% -9,96
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|NUGYO
|9,59
|77.206.340
|% -8,40
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|KRDMD
|3,17
|823.850.716
|% 1,93
|
|SASA
|17,11
|711.810.821
|% 5,16
|
|PETKM
|4,38
|611.561.529
|% -0,45
|
|SISE
|6,39
|459.919.684
|% 0,63
|
|GARAN
|6,72
|315.161.201
|% -0,59
|
|KRDMD
|3,17
|823.850.716
|% 1,93
|
|IHLAS
|1,09
|237.770.985
|% 3,81
|
|PETKM
|4,38
|611.561.529
|% -0,45
|
|EKGYO
|1,80
|229.065.637
|% -0,55
|
|ADESE
|2,17
|214.226.900
|% 2,36
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5026
|7,5052
|% 0,20
|
|Euro
|8,8780
|8,8833
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,7092
|9,7579
|% 0,85
|
|Frank
|8,2362
|8,2858
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9946
|2,0046
|% 0,16
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|7,47
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.139
|3.186
|23,00
|
|Tam
|3.125
|3.202
|22,79
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|11,03
|
|Çeyrek
|757
|774
|5,51
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|1,17
|
Seans Raporu
17:07
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17:21INTEM
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 779 adet işlem
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17:20FENER
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 32.30 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 216, 723 adet işlem
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17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TSKB, THYAO
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17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 36 kaybederek (% -0.33 ) 1, 016
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17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, ARTI, MERIT, SUMAS, BALAT, RODRG, IDEAS, OZRDN, IHLAS, YONGA