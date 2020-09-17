***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 10:17
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875387
BIST
11:301.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:307,5443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5443
En Düşük
7,4825
11:308,9103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0428
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9123
En Düşük
8,8040
11:30471,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,81
|Açılış
|: 471,21
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:30
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|9.091.549
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,14
|310.127.595
|% -0,95
|
|AVOD
|4,35
|265.674.307
|% 7,67
|
|PETKM
|4,35
|208.520.127
|% 0,00
|
|RTALB
|52,15
|192.343.110
|% 1,86
|
|SISE
|6,39
|162.626.348
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,14
|310.127.595
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,08
|102.617.056
|% -0,92
|
|AVOD
|4,35
|265.674.307
|% 7,67
|
|TSKB
|1,08
|57.160.105
|% -0,92
|
|SKBNK
|1,53
|78.690.795
|% 1,32
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5401
|7,5443
|% 0,53
|
|Euro
|8,9061
|8,9103
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,7325
|9,7813
|% 0,27
|
|Frank
|8,2432
|8,2929
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0039
|2,0139
|% 0,42
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-13,87
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.114
|3.192
|-5,25
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|-2,55
|
|Çeyrek
|755
|772
|-1,27
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,92
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|-0,10
|