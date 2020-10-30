***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 10:56
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884838
BIST
12:501.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -16,70
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
12:508,3493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0610
|Açılış
|: 8,3390
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3493
En Düşük
8,2678
12:509,7486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0677
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7559
En Düşük
9,6423
12:50503,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,22
|Açılış
|: 503,41
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
503,45
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler12:48
|KARTN
|1.812,80
|62.426.219
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|7.010.982
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|765.749
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|9.470.977
|% 9,98
|
|BURVA
|79,50
|757.874
|% 9,96
|
|POLTK
|360,00
|73.800
|% -10,00
|
|BASCM
|7,56
|10.372
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,19
|302.203
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|91.858
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|271.163
|% -9,98
|
|TSKB
|2,31
|3.057.389.805
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,92
|503.246.815
|% -3,03
|
|GARAN
|6,64
|451.018.196
|% -2,06
|
|PETKM
|4,10
|340.973.216
|% 1,74
|
|ASELS
|16,84
|328.908.340
|% -3,22
|
|TSKB
|2,31
|3.057.389.805
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,92
|503.246.815
|% -3,03
|
|ALBRK
|1,71
|226.333.797
|% -3,39
|
|IHLAS
|1,07
|91.616.145
|% -2,73
|
|EKGYO
|1,67
|142.336.240
|% -1,76
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3464
|8,3493
|% 0,74
|
|Euro
|9,7449
|9,7486
|% 0,70
|
|Sterlin
|10,7779
|10,8320
|% 0,97
|
|Frank
|9,0800
|9,1347
|% 0,83
|
|Riyal
|2,2188
|2,2299
|% 0,79
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|7,51
|
|Altın Gr.
|503
|503
|5,70
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|23,00
|
|Tam
|3.315
|3.397
|25,87
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,51
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,09
|
|B. Petrol
|38,37
|38,37
|0,11
|