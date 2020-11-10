***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2020 10:07
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887705
BIST
10:361.230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.232
En Düşük
1.219
10:368,2648
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 0,2123
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,3887
En Düşük
8,0372
10:369,7784
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,2631
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
9,9237
En Düşük
9,4898
10:36500,72
En Yüksek
|Değişim
|: 3,67%
|| 17,71
|Açılış
|: 500,72
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler10:36
|DIRIT
|3,63
|1.346.625
|% 10,00
|
|BMELK
|14,76
|467.184
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|875.259
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|7.011.707
|% 9,97
|
|EMNIS
|24,52
|227.766
|% 9,96
|
|NIBAS
|42,18
|9.497.060
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,07
|292.189
|% -9,95
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|EUYO
|7,62
|1.161.471
|% -9,93
|
|THYAO
|11,40
|1.099.970.316
|% 6,74
|
|GARAN
|7,43
|499.917.811
|% -0,67
|
|TCELL
|15,39
|370.340.290
|% -5,93
|
|PGSUS
|52,55
|325.919.443
|% 8,17
|
|TUPRS
|83,05
|236.346.807
|% 0,91
|
|THYAO
|11,40
|1.099.970.316
|% 6,74
|
|YKBNK
|2,45
|205.416.964
|% -0,81
|
|GARAN
|7,43
|499.917.811
|% -0,67
|
|KRDMD
|3,55
|190.228.653
|% 2,01
|
|ODAS
|3,54
|141.870.339
|% -0,84
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2568
|8,2648
|% 2,64
|
|Euro
|9,7625
|9,7784
|% 2,77
|
|Sterlin
|10,8521
|10,9065
|% 2,73
|
|Frank
|9,0091
|9,0633
|% 2,65
|
|Riyal
|2,1950
|2,2060
|% 2,53
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|22,05
|
|Altın Gr.
|503
|503
|20,33
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,21
|
|B. Petrol
|42,36
|42,36
|-0,04
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Seans Raporu
10:36
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