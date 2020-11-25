***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2020 14:29
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889926
BIST
17:151.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,18
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:157,9842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0212
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:159,5000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0244
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:15465,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,53
|Açılış
|: 465,74
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:13
|RODRG
|14,08
|2.623.999
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.676.423
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|60.199.294
|% 9,99
|
|EGPRO
|24,22
|90.335.354
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|21.864.442
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,95
|3.839.676.142
|% 1,01
|
|KRDMD
|5,08
|3.206.071.047
|% 3,25
|
|GARAN
|9,11
|2.985.713.282
|% 0,66
|
|TSKB
|2,73
|1.185.301.904
|% 4,60
|
|TUPRS
|92,25
|1.167.175.046
|% 2,39
|
|KRDMD
|5,08
|3.206.071.047
|% 3,25
|
|TSKB
|2,73
|1.185.301.904
|% 4,60
|
|YKBNK
|3,00
|1.091.610.642
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,08
|747.951.583
|% -1,89
|
|GARAN
|9,11
|2.985.713.282
|% 0,66
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9805
|7,9830
|% -0,28
|
|Euro
|9,4928
|9,4983
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,6333
|10,6867
|% -0,28
|
|Frank
|8,7423
|8,7950
|% -0,09
|
|Riyal
|2,1244
|2,1350
|% -0,17
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|5,02
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.144
|19,00
|
|Tam
|3.082
|3.160
|20,56
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|9,95
|
|Çeyrek
|747
|764
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|0,03
|
|B. Petrol
|48,29
|48,29
|0,51
|
Seans Raporu
17:13
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17:24BANVT
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Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 31, 370.00 milyon TL de
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17:21ISYAT
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17:18AEFES
Yüzde 4.69 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 034, 377 adet işlem