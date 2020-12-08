***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2020 10:00
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892013
BIST
11:151.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,01
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.345
En Düşük
1.332
11:157,8231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,8305
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:159,4802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0210
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5159
En Düşük
9,4355
11:15468,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,81
|Açılış
|: 468,92
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:15
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|262.877.158
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.399.584
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.129.717
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|124.007.153
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|6.061.299
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|PKENT
|920,00
|164.278
|% -7,72
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|PETKM
|5,01
|1.635.564.091
|% -1,76
|
|KRDMD
|5,27
|849.493.178
|% 3,54
|
|THYAO
|12,47
|485.202.366
|% 1,63
|
|EREGL
|13,01
|418.474.897
|% 6,38
|
|SASA
|19,91
|370.769.248
|% -3,26
|
|PETKM
|5,01
|1.635.564.091
|% -1,76
|
|TSKB
|1,87
|359.121.163
|% 3,31
|
|KRDMD
|5,27
|849.493.178
|% 3,54
|
|DOHOL
|2,86
|298.563.049
|% -2,39
|
|EKGYO
|2,05
|129.565.299
|% 0,99
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8198
|7,8231
|% 0,17
|
|Euro
|9,4744
|9,4802
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,4056
|10,4578
|% -0,12
|
|Frank
|8,7548
|8,8075
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0816
|2,0920
|% 0,28
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-1,08
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|48,38
|48,38
|-0,41
|
Seans Raporu
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