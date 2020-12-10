***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2020 12:01
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892616
BIST
14:471.365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 14,34
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.365
En Düşük
1.350
14:477,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0412
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
14:479,5238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0717
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5422
En Düşük
9,4454
14:47464,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,18
|Açılış
|: 464,35
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler14:47
|DITAS
|35,20
|4.379.514
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|3.250.605
|% 10,00
|
|LINK
|51,50
|11.189.447
|% 9,95
|
|KRVGD
|14,47
|93.078.261
|% 9,95
|
|PAMEL
|27,62
|741.478
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|COSMO
|7,86
|104.143
|% -7,53
|
|NIBAS
|65,00
|11.948.393
|% -7,14
|
|ITTFH
|2,66
|393.692.996
|% -4,66
|
|GARAN
|9,57
|2.692.124.436
|% 3,13
|
|SISE
|7,24
|2.078.502.991
|% 2,99
|
|ODAS
|4,00
|1.571.571.212
|% 8,11
|
|KRDMD
|5,25
|1.272.110.584
|% 3,14
|
|PETKM
|4,79
|1.072.295.171
|% 1,05
|
|ODAS
|4,00
|1.571.571.212
|% 8,11
|
|SISE
|7,24
|2.078.502.991
|% 2,99
|
|GARAN
|9,57
|2.692.124.436
|% 3,13
|
|KRDMD
|5,25
|1.272.110.584
|% 3,14
|
|PETKM
|4,79
|1.072.295.171
|% 1,05
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8636
|7,8656
|% 0,53
|
|Euro
|9,5165
|9,5238
|% 0,76
|
|Sterlin
|10,4176
|10,4698
|% -0,25
|
|Frank
|8,8076
|8,8606
|% 0,60
|
|Riyal
|2,0903
|2,1008
|% 0,59
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-3,77
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,08
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.125
|-16,00
|
|Tam
|3.062
|3.139
|-16,15
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|-7,81
|
|Çeyrek
|742
|759
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,03
|
|B. Petrol
|49,66
|49,66
|0,80
|