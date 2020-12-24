***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2020 11:40
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894728
BIST
12:451.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,07
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.415
12:457,6519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,6240
12:459,3338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2931
12:45462,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,13
|Açılış
|: 462,17
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler12:45
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|31.804.224
|% 9,95
|
|NETAS
|25,46
|171.424.817
|% 9,93
|
|INTEM
|27,02
|7.516.327
|% 9,93
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|PEKGY
|2,84
|559.789.851
|% -8,39
|
|HLGYO
|3,50
|545.993.303
|% -6,17
|
|NIBAS
|66,00
|5.631.902
|% -5,71
|
|GEDZA
|28,56
|28.487.593
|% -5,56
|
|PEKGY
|2,84
|559.789.851
|% -8,39
|
|HLGYO
|3,50
|545.993.303
|% -6,17
|
|PGSUS
|72,95
|454.613.124
|% 3,48
|
|ODAS
|4,06
|265.220.476
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,16
|218.103.271
|% -0,92
|
|PEKGY
|2,84
|559.789.851
|% -8,39
|
|HLGYO
|3,50
|545.993.303
|% -6,17
|
|EKGYO
|2,16
|218.103.271
|% -0,92
|
|ODAS
|4,06
|265.220.476
|% 0,25
|
|ALBRK
|2,05
|120.385.476
|% 1,49
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6485
|7,6519
|% 0,15
|
|Euro
|9,3267
|9,3338
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,3632
|10,4151
|% 0,71
|
|Frank
|8,5688
|8,6204
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0318
|2,0420
|% 0,08
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|5,08
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|13,00
|
|Tam
|3.042
|3.119
|13,54
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|6,55
|
|Çeyrek
|737
|754
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,84
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,07
|
|B. Petrol
|51,22
|51,22
|-0,02
|