***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2020 11:03
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895344
BIST
11:461.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:467,4106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0276
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
11:469,0771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0175
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:46448,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,37
|Açılış
|: 448,21
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:46
|ARZUM
|24,86
|21.999.236
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|58.034.134
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.574.977
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.907.293
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|57,75
|6.251.799
|% -6,55
|
|BRKSN
|8,41
|1.913.923
|% -5,82
|
|BRYAT
|473,50
|120.172.787
|% -5,77
|
|CASA
|85,00
|49.130
|% -5,56
|
|GUBRF
|73,90
|1.060.164.921
|% 4,97
|
|THYAO
|13,03
|740.714.133
|% 3,25
|
|SASA
|20,92
|548.921.319
|% 7,39
|
|KARTN
|105,80
|491.970.748
|% 2,32
|
|KARSN
|3,31
|452.178.755
|% 5,41
|
|KARSN
|3,31
|452.178.755
|% 5,41
|
|GSDHO
|2,53
|269.222.407
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,55
|157.277.109
|% -1,27
|
|THYAO
|13,03
|740.714.133
|% 3,25
|
|KRDMD
|5,60
|298.633.341
|% -0,18
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4080
|7,4106
|% -0,37
|
|Euro
|9,0671
|9,0771
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,9788
|10,0289
|% 0,13
|
|Frank
|8,3242
|8,3744
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9677
|1,9776
|% -0,41
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|7,02
|
|Altın Gr.
|448
|448
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,52
|
Seans Raporu
11:46
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12:00XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 9, 636.00 milyon TL de
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11:59DOAS
Yüzde 6.54 oranında artışla 30.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 550, 599 adet işlem
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11:57RODRG
Yüzde 4.37 oranında artışla 14.82 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 879 adet işlem
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11:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, TKFEN, TSKB