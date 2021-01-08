***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.01.2021 10:18
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898070
BIST
11:451.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
11:457,4033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0552
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
11:459,0540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0314
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
11:45449,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,06
|Açılış
|: 449,95
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler11:43
|YESIL
|151,80
|89.244.171
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|49.189.409
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.012.464
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|TURGG
|127,10
|24.111.460
|% -4,08
|
|EKGYO
|2,53
|1.125.922.564
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|855.644.270
|% 1,08
|
|THYAO
|12,92
|782.480.901
|% 1,89
|
|OTKAR
|420,50
|625.236.055
|% -2,41
|
|PETKM
|5,29
|508.847.518
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,53
|1.125.922.564
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|855.644.270
|% 1,08
|
|SKBNK
|1,57
|153.007.536
|% 1,29
|
|PETKM
|5,29
|508.847.518
|% 0,76
|
|TSKB
|1,86
|172.890.794
|% 0,00
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3984
|7,4074
|% 0,81
|
|Euro
|9,0498
|9,0608
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,9871
|10,0372
|% 0,53
|
|Frank
|8,2786
|8,3285
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9613
|1,9711
|% 0,47
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-23,34
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,54
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,86
|54,86
|0,48
|
Seans Raporu
11:43
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11:55ERBOS
Yüzde 7.82 oranında artışla 44.94 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 407 adet işlem
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11:54TLMAN
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11:53XU100
Endeks 1, 526 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 12, 288.00 milyon TL de
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11:53KRVGD
Yüzde 4.80 oranında artışla 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 391, 696 adet işlem
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11:52NETAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 390, 253 adet işlem