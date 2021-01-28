***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.01.2021 10:02
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905145
BIST
12:471.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
12:477,3647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0492
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3616
12:478,9279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0502
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9221
12:47436,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,89
|Açılış
|: 436,04
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler12:47
|PKENT
|1.386,00
|2.193.229
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|1.560.829
|% 10,00
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,56
|644.376
|% 9,88
|
|VAKFN
|9,92
|21.074.547
|% 9,25
|
|POLTK
|405,00
|41.912.038
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|293.726
|% -10,00
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|CMENT
|37,72
|726.789
|% -9,98
|
|AYCES
|83,40
|399.986
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,33
|994.513.157
|% -0,85
|
|GARAN
|9,07
|763.625.941
|% -0,44
|
|ODAS
|3,78
|659.035.671
|% -3,57
|
|KRDMD
|6,52
|651.467.100
|% 0,31
|
|KARSN
|4,79
|628.745.479
|% 5,51
|
|EKGYO
|2,33
|994.513.157
|% -0,85
|
|TSKB
|1,76
|362.561.197
|% -1,68
|
|ODAS
|3,78
|659.035.671
|% -3,57
|
|IHLGM
|1,37
|195.378.257
|% -0,72
|
|KARSN
|4,79
|628.745.479
|% 5,51
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3612
|7,3647
|% -0,66
|
|Euro
|8,9235
|8,9279
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,0288
|10,0791
|% -0,82
|
|Frank
|8,2562
|8,3060
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9602
|1,9701
|% -0,51
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-1,55
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.940
|-10,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-10,83
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-5,23
|
|Çeyrek
|698
|714
|-2,62
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,08
|55,08
|-0,45
|