***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.01.2021 15:53
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906135
BIST
15:431.480
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -17,85
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:437,3063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0279
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:438,8737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0302
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:43437,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,34
|Açılış
|: 437,77
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:43
|PKENT
|1.524,60
|21.882.991
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|575.537
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.714.154
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.424.788
|% 9,97
|
|BURVA
|44,10
|9.449.666
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,30
|6.955.279
|% -9,93
|
|PARSN
|28,62
|183.019.599
|% -8,33
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,50
|1.961.568.515
|% 4,92
|
|GARAN
|9,32
|1.460.871.282
|% -0,75
|
|KOZAL
|115,70
|1.060.446.783
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,85
|1.020.820.432
|% 3,49
|
|KARSN
|5,12
|1.011.187.735
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,33
|920.498.208
|% -1,69
|
|DOHOL
|3,85
|1.020.820.432
|% 3,49
|
|KARSN
|5,12
|1.011.187.735
|% 2,61
|
|ODAS
|3,77
|640.909.140
|% -1,82
|
|IHLGM
|1,40
|225.009.497
|% 0,72
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3031
|7,3063
|% -0,38
|
|Euro
|8,8685
|8,8737
|% -0,34
|
|Sterlin
|9,9826
|10,0327
|% -0,59
|
|Frank
|8,1811
|8,2304
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9389
|1,9486
|% -0,55
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|22,96
|
|Altın Gr.
|437
|438
|3,11
|
|Cumhuriyet
|2.890
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.877
|2.950
|-32,06
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-15,51
|
|Çeyrek
|697
|713
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,14
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|0,37
|