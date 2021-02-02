***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2021 14:32
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906929
BIST
14:411.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 22,60
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.505
14:417,1536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0329
|Açılış
|: 7,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
14:418,6114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0584
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
14:41424,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -5,04
|Açılış
|: 424,94
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler14:41
|AGYO
|3,96
|17.955.004
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|76.267.259
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|43.405.525
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.641.761
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.347.373
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|12.695.823
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|NIBAS
|36,94
|26.556.442
|% -7,60
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|KOZAL
|123,40
|1.032.840.141
|% -0,56
|
|SISE
|7,56
|880.833.837
|% 2,30
|
|GARAN
|9,60
|757.260.469
|% 1,27
|
|THYAO
|12,19
|742.065.500
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,46
|676.317.575
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,46
|676.317.575
|% 0,82
|
|TSKB
|1,86
|315.996.517
|% 1,09
|
|DOHOL
|4,01
|656.365.155
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,47
|189.338.530
|% 0,68
|
|ODAS
|4,09
|512.412.009
|% -1,21
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1499
|7,1536
|% -0,46
|
|Euro
|8,6060
|8,6114
|% -0,67
|
|Sterlin
|9,7521
|9,8010
|% -0,45
|
|Frank
|7,9359
|7,9837
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9017
|1,9113
|% -0,52
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-11,79
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|2.818
|2.860
|-32,00
|
|Tam
|2.806
|2.877
|-31,49
|
|Yarım
|1.356
|1.391
|-15,23
|
|Çeyrek
|680
|696
|-7,62
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,30
|
|B. Petrol
|57,59
|57,59
|1,26
|
Seans Raporu
14:41
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14:53MERKO
Yüzde 4.53 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 561, 683 adet işlem
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14:51SEKUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 38.96 lira fiyatla işlem gören hissede 685, 750 adet işlem
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14:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, DOHOL, ARCLK
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14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 45 artarak (% 1.33 ) 1, 329
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14:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, SEKUR, DZGYO, DNISI, GOLTS, TSGYO, PEGYO, GEDIK, VAKFN, PKENT