***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2021 13:38
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908147
BIST
15:461.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,20
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
15:467,0933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0369
|Açılış
|: 7,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:468,5377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0275
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:46416,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,05
|Açılış
|: 415,95
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:44
|JANTS
|552,30
|58.483.143
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.967.024
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|GOLTS
|75,65
|90.064.484
|% 9,96
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.148.256.000
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|KONTR
|64,75
|57.046.656
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|DOHOL
|3,62
|3.148.256.000
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,00
|1.681.066.109
|% 2,83
|
|ISFIN
|4,50
|1.208.201.271
|% 8,43
|
|ODAS
|4,25
|965.406.539
|% 2,91
|
|GARAN
|9,77
|940.105.382
|% 0,10
|
|DOHOL
|3,62
|3.148.256.000
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,50
|1.208.201.271
|% 8,43
|
|EKGYO
|2,49
|626.909.054
|% 1,63
|
|ODAS
|4,25
|965.406.539
|% 2,91
|
|ALBRK
|2,21
|366.916.096
|% 0,91
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0918
|7,0955
|% 0,55
|
|Euro
|8,5340
|8,5380
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,6946
|9,7432
|% 0,30
|
|Frank
|7,8504
|7,8977
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8881
|1,8976
|% 0,67
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|8,19
|
|Altın Gr.
|416
|416
|5,41
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.806
|57,00
|
|Tam
|2.751
|2.821
|57,86
|
|Yarım
|1.330
|1.364
|27,98
|
|Çeyrek
|667
|682
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,12
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,12
|
|B. Petrol
|60,02
|60,02
|0,46
|
Seans Raporu
15:44
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