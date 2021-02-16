***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 10:05
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909824
BIST
10:111.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 12,00
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.569
10:116,9244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0398
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
6,9661
En Düşük
6,9112
10:118,4056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0490
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,4620
En Düşük
8,3877
10:11405,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,62
|Açılış
|: 405,62
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
405,38
BIST En Aktif Hisseler10:11
|BALAT
|10,89
|2.073.118
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.183.740
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|7.722.375
|% 9,97
|
|CASA
|186,40
|37.280
|% 9,97
|
|ERBOS
|78,35
|22.855.347
|% 9,96
|
|EKIZ
|9,56
|1.845.768
|% -9,98
|
|TACTR
|29,10
|412.260
|% -8,14
|
|BASCM
|16,00
|86.400
|% -7,51
|
|IDEAS
|25,10
|3.328.511
|% -7,04
|
|ARMDA
|65,65
|133.205
|% -4,99
|
|KOZAL
|151,30
|254.216.910
|% 1,75
|
|SASA
|40,54
|235.182.151
|% 7,08
|
|IPEKE
|17,10
|147.592.112
|% 4,46
|
|GUBRF
|75,95
|136.074.097
|% 3,83
|
|KOZAA
|20,40
|97.015.221
|% 3,29
|
|SKBNK
|1,51
|41.814.461
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,93
|50.899.652
|% 0,34
|
|IHLAS
|1,08
|13.007.884
|% 0,00
|
|PETKM
|5,14
|54.150.807
|% 0,19
|
|ODAS
|4,09
|42.279.898
|% 0,49
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9197
|6,9244
|% -0,57
|
|Euro
|8,3983
|8,4056
|% -0,58
|
|Sterlin
|9,6099
|9,6581
|% -0,46
|
|Frank
|7,7510
|7,7977
|% -0,52
|
|Riyal
|1,8390
|1,8483
|% -0,65
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|2,99
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|0,22
|