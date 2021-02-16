***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 10:34
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909834
BIST
13:191.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,29
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
13:196,9301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0341
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9112
13:198,4315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0231
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
13:19406,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,94
|Açılış
|: 406,29
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler13:19
|BALAT
|10,89
|2.872.227
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|8.850.602
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.802.691
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|15.541.725
|% 9,97
|
|BTCIM
|12,15
|20.799.092
|% 9,95
|
|DENGE
|8,50
|1.293.342
|% -9,57
|
|TACTR
|29,50
|666.284
|% -6,88
|
|SUMAS
|64,00
|155.249
|% -5,88
|
|KSTUR
|205,00
|259.161
|% -5,53
|
|GOLTS
|71,60
|15.141.350
|% -4,53
|
|KOZAL
|150,70
|1.448.412.634
|% 1,34
|
|SASA
|40,72
|905.369.553
|% 7,55
|
|EKGYO
|2,59
|894.543.823
|% 1,97
|
|GUBRF
|77,55
|808.680.325
|% 6,02
|
|IPEKE
|17,29
|668.833.290
|% 5,62
|
|EKGYO
|2,59
|894.543.823
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,57
|512.977.373
|% 5,37
|
|TSKB
|1,79
|246.209.562
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,92
|314.483.811
|% 0,00
|
|ODAS
|4,10
|308.110.654
|% 0,74
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9274
|6,9301
|% -0,49
|
|Euro
|8,4251
|8,4315
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,6188
|9,6671
|% -0,36
|
|Frank
|7,7646
|7,8113
|% -0,35
|
|Riyal
|1,8412
|1,8505
|% -0,53
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|6,44
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.686
|2.754
|-10,81
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-5,23
|
|Çeyrek
|651
|666
|-2,61
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|-0,03
|