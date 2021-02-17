***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2021 13:25
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910339
BIST
14:391.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
14:397,0133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
14:398,4642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0087
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
14:39402,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,98
|Açılış
|: 402,66
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler14:39
|ATEKS
|59,95
|15.200.551
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|153.303.809
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.656.032
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|353.636.335
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,90
|119.466.265
|% -7,10
|
|EKIZ
|9,50
|977.098
|% -6,40
|
|VAKBN
|4,64
|1.849.297.449
|% 6,18
|
|HALKB
|5,77
|1.482.145.048
|% 9,90
|
|SASA
|42,64
|1.316.122.228
|% 3,55
|
|KOZAL
|146,60
|1.186.531.247
|% 1,24
|
|GARAN
|9,70
|1.130.499.110
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,52
|665.632.044
|% -0,65
|
|VAKBN
|4,64
|1.849.297.449
|% 6,18
|
|HALKB
|5,77
|1.482.145.048
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,49
|539.867.084
|% -0,40
|
|KARSN
|5,06
|709.483.530
|% 3,05
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0106
|7,0133
|% 0,29
|
|Euro
|8,4602
|8,4642
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,6789
|9,7274
|% -0,16
|
|Frank
|7,7911
|7,8381
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8620
|1,8713
|% 0,20
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-7,18
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|2.677
|2.717
|-14,00
|
|Tam
|2.666
|2.733
|-9,93
|
|Yarım
|1.288
|1.322
|-4,81
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,18
|64,18
|0,83
|
Seans Raporu
14:39
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14:51XU100
Endeks 1, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 22, 264.00 milyon TL de
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14:50ANELE
Yüzde 4.51 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 229, 114 adet işlem
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14:48ISBIR
Yüzde 5.64 oranında artışla 5, 098.90 lira fiyatla işlem gören hissede 186 adet işlem
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14:47VAKBN
Yüzde 6.18 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 261, 355 adet işlem
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14:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 45 artarak (% 0.18 ) 1, 353