***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2021 11:23
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916779
BIST
11:261.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,67
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.562
En Düşük
1.551
11:267,6153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5944
11:269,0624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0064
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
9,0359
11:26419,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,45
|Açılış
|: 419,78
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
418,85
BIST En Aktif Hisseler11:26
|TRILC
|14,64
|315.053
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|6.780.538
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,12
|14.147.521
|% 9,97
|
|KAREL
|32,30
|29.655.349
|% 9,94
|
|DIRIT
|7,96
|204.747
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,99
|28.710
|% -10,00
|
|RODRG
|20,26
|588.675
|% -9,96
|
|NIBAS
|25,88
|14.846.095
|% -7,64
|
|VAKFN
|19,00
|1.024.974
|% -5,75
|
|EDIP
|3,66
|14.111.895
|% -3,94
|
|SASA
|44,08
|656.539.754
|% 4,36
|
|PETKM
|6,32
|508.219.160
|% 1,28
|
|GARAN
|8,99
|437.240.222
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,48
|397.677.509
|% 1,36
|
|EREGL
|16,85
|286.908.382
|% 2,74
|
|PETKM
|6,32
|508.219.160
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,40
|167.614.507
|% 0,00
|
|ODAS
|3,97
|245.236.829
|% 1,28
|
|TSKB
|1,72
|99.285.675
|% 0,58
|
|KRDMD
|7,48
|397.677.509
|% 1,36
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6129
|7,6153
|% 0,11
|
|Euro
|9,0558
|9,0624
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,5625
|10,6155
|% 0,13
|
|Frank
|8,1787
|8,2280
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0274
|2,0375
|% 0,15
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-2,83
|
|Altın Gr.
|420
|420
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,10
|67,10
|-0,42
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Seans Raporu
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