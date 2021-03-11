***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 14:32
***NIBAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NIBAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NIBAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917259
BIST
15:591.563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,34
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.556
15:597,4552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0493
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
15:598,9373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
15:59416,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,81
|Açılış
|: 416,56
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,82
BIST En Aktif Hisseler15:59
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.359.420
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.415.196
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|SEKFK
|12,05
|5.219.339
|% 9,95
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|KATMR
|4,53
|408.672.156
|% -9,40
|
|DZGYO
|5,88
|16.623.828
|% -8,70
|
|KSTUR
|311,00
|671.206
|% -8,39
|
|SASA
|42,78
|2.630.782.475
|% -7,92
|
|SISE
|7,79
|1.145.232.763
|% 1,30
|
|KOZAL
|127,80
|929.672.919
|% -0,93
|
|GARAN
|9,04
|786.484.492
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,36
|592.116.044
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,36
|592.116.044
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,46
|520.990.724
|% 2,37
|
|SISE
|7,79
|1.145.232.763
|% 1,30
|
|TSKB
|1,72
|229.611.929
|% 0,58
|
|PETKM
|6,25
|590.890.171
|% 0,32
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4497
|7,4552
|% -0,66
|
|Euro
|8,9281
|8,9373
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,3788
|10,4309
|% -0,29
|
|Frank
|8,0306
|8,0790
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9836
|1,9935
|% -0,40
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|10,73
|
|Altın Gr.
|415
|416
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.761
|2.803
|-7,00
|
|Tam
|2.748
|2.817
|-7,53
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|-3,64
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,31
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,73
|68,73
|0,83
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